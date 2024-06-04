Футболиста «Рубина» оштрафовали на 100 тыс. рублей за шутку про «Краснодар»

Игрок ФК «Рубин» Руслан Безруков шуткой про «денежки на карту» в ходе интервью нарушил три статьи регламента РФС по этике.

В связи с этим комитет по этике в ходе заседания 4 июня оштрафовал футболиста на 100 тыс. рублей, а также дисквалифицировал на 3 месяца условно.

«Мы выслушали позицию Руслана Безрукова и его юриста, получили письмо от клуба, который принес извинения за поведение футболиста и согласился с тем, что даже намеки на нарушение правил Fair play недопустимы. Комитет выявил нарушение этических норм и принял решение оштрафовать Безрукова за допущенные им высказывания. Такое решение должно обратить внимание футбольной общественности на то, что даже намеки на стимулирование третьей стороной считаются грубыми нарушениями регламентов ФИФА, УЕФА и РФС», — цитирует председателя комитета по этике Андрея Стукалова пресс-служба РФС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел в апреле после матча «Зенит» — «Рубин» в Санкт-Петербурге, которая завершилась со счетом 0:2. Во время флеш-интервью Безруков пошутил, что «Рубин» ждет от «Краснодара», завоевавшего серебро в РПЛ, «денежки на карту».