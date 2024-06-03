Генпрокуратура проверит шутку игрока ФК «Рубин» про «денежки» «Краснодару»

Генпрокуратура начала проверку по поводу шутки футболиста казанского ФК «Рубин» Руслана Безрукова.

Инцидент произошел в апреле после игры «Зенит» — «Рубин» в Санкт-Петербурге, которая завершилась со счетом 0:2. После матча во время флеш-интервью Безруков пошутил, что «Рубин» ждет от «Краснодара», завоевавшего серебро в РПЛ, «денежки на карту».

С просьбой провести проверку в ведомство обратился депутат Госдумы Николай Новичков — по его словам, высказывание «имеет признаки коррупционной составляющей и является основанием для проведения тщательного расследования».

«Сегодня российский профессиональный спорт просматривается буквально под микроскопом, МОК ищет любые поводы чтобы обвинить нашу страну. Президент МОК Томас Бах заявил напрямую о том, что в организации есть специальная наблюдательная комиссия, которая следит за политическими высказываниями российских спортсменов в соцсетях и на публике. В условиях невероятного санкционного давления высказывания наших спортсменов играют в международной политике не меньшую роль, чем слова дипломатов», — заявил Новичков.

«В целях оперативного разрешения затронутых вопросов обращение направлено прокурорам Татарстана и Москвы для рассмотрения, принятия при наличии оснований мер реагирования и информирования о результатах. Исполнение поручений контролируется Генрокуратурой РФ», — сообщил депутату первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин.

В службе коммуникаций РФС заявили, что комитет по этике 4 июня рассмотрит слова Безрукова, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» взял серебро чемпионата России, обыграв «Динамо» со счетом 1:0.