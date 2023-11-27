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Трамваи встали на 1,5 часа из-за припаркованной на путях машины в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tramvai-vstali-na-1-5-chasa-iz-za-priparkovannoj-na-putyah-mashiny-v-krasnodare
Трамваи встали на 1,5 часа из-за припаркованной на путях машины в Краснодаре
Фото пресс-службы МУП "КТТУ"

Движение трамваев маршрутов № 2 и 4 остановилось на улице Коммунаров на пересечении с Советской в сторону Мира.

Один из водителей припарковал автомобиль прямо на трамвайных путях, чем полностью парализовал движение трамваев. Вагоны стоят уже более 1,5 часов, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

«Один «удачно» припаркованный автомобиль парализовал движение двух трамвайных маршрутов. Стоим более полутора часов!» — говорится в сообщении КТТУ.

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