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Трамваи встали из-за припаркованной машины в центре Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tramvai-vstali-iz-za-priparkovannoj-mashiny-v-tsentre-krasnodara
Трамваи встали из-за припаркованной машины в центре Краснодара
Фото "Кубань 24"

Инцидент произошел утром 7 ноября на пересечении улиц Мира и Коммунаров.

Водитель оставил автомобиль припаркованным вдоль трамвайных путей. Однако машина оказалась слишком большая, поэтому трамвай свободно проехать по путям не смог.

Связаться с водителем не получилось, поэтому очевидцы взяли ситуацию в свои руки и подвинули автомобиль своими руками.

Читайте также: движение трамваев в центре Краснодара остановилось из-за технеисправности.

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