Трамваи встали из-за припаркованной машины в центре Краснодара
Общество
07.11.2023 11:34
Инцидент произошел утром 7 ноября на пересечении улиц Мира и Коммунаров.
Водитель оставил автомобиль припаркованным вдоль трамвайных путей. Однако машина оказалась слишком большая, поэтому трамвай свободно проехать по путям не смог.
Связаться с водителем не получилось, поэтому очевидцы взяли ситуацию в свои руки и подвинули автомобиль своими руками.
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