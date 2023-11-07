Трамваи встали из-за припаркованной машины в центре Краснодара

Инцидент произошел утром 7 ноября на пересечении улиц Мира и Коммунаров.

Водитель оставил автомобиль припаркованным вдоль трамвайных путей. Однако машина оказалась слишком большая, поэтому трамвай свободно проехать по путям не смог.

Связаться с водителем не получилось, поэтому очевидцы взяли ситуацию в свои руки и подвинули автомобиль своими руками.

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