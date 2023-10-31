Движение трамваев в центре Краснодара остановилось из-за технеисправности

Аварийная остановка движения общественного транспорта в краевой столице произошла утром 31 октября.

В 9:30 из-за технической неисправности на пересечении улиц Северной и Коммунаров остановилось движение трамваев № 1, 2, 5, 8 и 15 в сторону Драмтеатра, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

На место аварии сразу прибыли специалисты КТТУ. Восстановить движение трамваев в центре Краснодара удалось уже в 9:42.

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