Пять человек обратились за медпомощью после ДТП трамвая и маршрутки в Краснодаре

Авария произошла 20 октября в 11:10 на пересечении улиц Бершанской и Горького в Пашковском микрорайоне. В полиции Краснодара сообщили подробности ДТП.

По предварительным данным, 56-летний водитель микроавтобуса марки Peugeot, который двигался по маршруту № 61 ехал по улице Горького, на пересечении с улицей Бершанской проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в ехавший трамвай.

«По предварительной информации, за помощью медиков обратилось пять граждан. Двоим была оказана разовая помощь на месте ДТП. Трое, среди которых сам водитель маршрутки и двое его пассажиров — женщина и мужчина, были доставлены с различными травмами в медучреждение для оказания необходимой помощи. Среди пассажиров трамвая никто не пострадал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

В полиции по факту ДТП проводят административное расследование, по окончании которого будет принято законное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за ДТП в Пашковке на время изменилось движение трамваев № 5 и 9. В 11:47 движение трамваев на улице Бершанской восстановили.