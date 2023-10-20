Маршрутка врезалась в трамвай с пассажирами в Краснодаре

ДТП произошло утром 20 октября на пересечении улиц Бершанской и Горького в Пашковском жилом массиве.

Водитель маршрутки № 61 на переезде через пути врезался в трамвай № 9. Из-за этого на время изменилось движение общественного транспорта в Пашковке: трамваи № 9 со Стасова ехали в Восточное депо, а трамваи № 5 от ТЭЦ следовали в Комсомольский микрорайон.

В 11:47 движение трамваев на улице Бершанской восстановили в обычном режиме, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».