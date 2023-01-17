Трамваи встали из-за аварии на путях в Юбилейном микрорайоне Краснодара
Происшествия
17.01.2023 17:58
ДТП произошло 17 января около 17:30 на пересечении улиц Калинина и Братьев Игнатовых.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На фотографиях видно, что трамвай остановился из-за аварии с участием нескольких машин на трамвайных путях. По словам очевидцев, трамваи встали со стороны Юбилейного.
«В ДТП попал трамвай, следовавший по маршруту № 7. Простой на линии в Юбилейном микрорайоне составил 21 минуту. Движение на ветке восстановили», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».
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