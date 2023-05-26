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Трамваи в эти выходные перестанут ходить на вокзал «Краснодар-1»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tramvai-v-eti-vyhodnye-perestanut-hodit-na-vokzal-krasnodar-1
Трамваи в эти выходные перестанут ходить на вокзал «Краснодар-1»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Схема движения трех трамвайных маршрутов изменится 27 и 28 мая из-за замены стрелочного перевода на пересечении улиц Гоголя и Железнодорожной.

Трамваи № 1 от улицы Декабристов будут следовать до улицы Железнодорожной по стандартному маршруту, а обратно возвращаться через Дмитриевскую Дамбу по улице Садовой.

Трамваи № 11 из Юбилейного микрорайона будут доезжать по стандартному пути до улицы Коммунаров, затем по Горького до Железнодорожной, а после этого возвращаться обратно через Гоголя, Коммунаров и Горького.

Трамваи № 15 из Музыкального микрорайона по привычному маршруту будут ехать до Кооперативного рынка, а оттуда следовать на улицу Индустриальную. Обратно вернутся по этому же маршруту.

Жителей и гостей краевого центра просят быть внимательнее при составлении маршрутов на трамваях в эти выходные, учитывая временные изменения в схеме движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: хлопком газа в многоэтажке в Краснодаре выбило стекло проезжающего мимо трамвая. Инцидент произошел 24 мая в 17:22 на улице Клинической в районе Чистяковской рощи.

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