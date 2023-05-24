Хлопком газа в многоэтажке в Краснодаре выбило стекло проезжающего мимо трамвая

Инцидент произошел 24 мая в 17:22 на улице Клинической в районе Чистяковской рощи.

Из-за хлопка газа на последнем этаже жилого дома треснуло стекло в трамвае № 8, который следовал по маршруту.

«Ни пассажиры, ни наши сотрудники не пострадали. Поврежденный вагон своим ходом убыл в депо», — сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Движение трамваев на участке между улиц Колхозной и Московской продолжается в обычном режиме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в многоэтажке на улице Клинической в Краснодаре произошло возгорание площадью 80 кв. метров. Спасатели прибыли на место через 9 минут и локализовали пожар на площади 100 кв. Метров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Из дома эвакуировали 45 человек.