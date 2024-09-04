Трамваи против автобусов: в МУП «КТТУ» рассказали, на чем чаще ездят краснодарцы

В общей сложности с начала года трамваи, троллейбусы и автобусы в Краснодаре перевезли 73,8 млн пассажиров.

По данным планово-экономического отдела МУП «КТТУ», самым популярным у горожан видом общественного транспорта остается трамвай. По числу перевезенных пассажиров он более чем вдвое превосходит троллейбусы и автобусы. Второе место занимает троллейбус, а «бронза» рейтинга досталась автобусу.

Из трамвайных маршрутов лидером по перевозке пассажиров за восемь месяцев 2024 года оказался маршрут № 5 с результатом 7,1 млн. пассажиров. На втором месте — маршрут № 8, который перевез с начала года 6,2 млн. пассажиров. Третью строчку занял маршрут № 4, им воспользовались 4,8 млн. пассажиров.

Среди троллейбусных маршрутов первое место получил маршрут № 4. Он перевез 2,3 млн. пассажиров. На втором месте маршрут № 7 с результатом 2 млн. пассажиров. Третью строчку занял маршрут № 20, им воспользовались 1,9 млн. пассажиров.

Самым популярным автобусным маршрутом по итогам восьми месяцев стал маршрут № 10. Он перевез 2,4 млн. пассажиров. На втором месте маршрут № 2Е с 1,9 млн. пассажиров. Третье место досталось маршруту № 2 — им воспользовались 1,8 млн. пассажиров, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Читайте также: обкатку новых челябинских трамваев начали в Краснодаре.