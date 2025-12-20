Тракториста с фальшивыми правами задержали в Темрюкском районе

Управляющего трактором 22-летнего жителя Славянска-на-Кубани остановили госавтоинспекторы.

Молодой человек предъявил водительское удостоверения для проверки, но правоохранители усомнились в их подлинности. Водителя доставили в отдел, права направили на экспертизу. Она подтвердила, что документ фальшивый.

Выяснили, что парень никогда не учился в автошколе, а права купил в интернете. По факту подделки документов возбудили уголовное дело, трактористу грозит до 1 года лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

