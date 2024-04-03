Тракторист выкопал 100-килограммовую авиабомбу в поле в Темрюкском районе
Происшествия
03.04.2024 09:55
Предмет, похожий на боеприпас, тракторист вытащил плугом во время вспашки поля в станице Запорожской.
Сельхозработы прекратили, информацию о находке передали в полицию. На место прибыли взрывотехники ОМОН «Пластун» и установили, что это ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны.
Авиабомбу весом 100 кг уничтожили на удалении от жилого сектора при соблюдении мер безопасности.
За неделю сотрудники инженерно-технических подразделений обезвредили восемь боеприпасов периода Великой Отечественной войны. Их нашли при проведении земляных работ в Анапе, Горячем Ключе, Крымске и Тихорецком районе, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.
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