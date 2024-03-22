Авиабомбу времен Великой Отечественной войны взорвали под Новороссийском

Специалисты Донского спасательного центра МЧС России 22 марта уничтожили боеприпас, обнаруженный в поселке Верхнебаканском.

Об уничтожении авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны сообщил начальник отдела гражданской защиты населения администрации Новороссийска Игорь Васильев. Заявку на ликвидацию боеприпаса местные жители подали 20 марта.

Васильев напомнил, что обо всех случаях обнаружения подобных опасных находок необходимо сообщать по телефону 112, сообщает радио «Новая Россия» в Telegram.

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