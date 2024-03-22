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Авиабомбу времен Великой Отечественной войны взорвали под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aviabombu-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny-vzorvali-pod-novorossijskom
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны взорвали под Новороссийском
Фото t.me/NR_novosti

Специалисты Донского спасательного центра МЧС России 22 марта уничтожили боеприпас, обнаруженный в поселке Верхнебаканском.

Об уничтожении авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны сообщил начальник отдела гражданской защиты населения администрации Новороссийска Игорь Васильев. Заявку на ликвидацию боеприпаса местные жители подали 20 марта.

Васильев напомнил, что обо всех случаях обнаружения подобных опасных находок необходимо сообщать по телефону 112, сообщает радио «Новая Россия» в Telegram.

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