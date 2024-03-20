Почти 700 боеприпасов времен войны нашли на стройплощадке в Гулькевичах

Арсенал боеприпасов Великой Отечественной войны нашли во время земляных работ на строительной площадке на окраине Гулькевичей.

Из земли извлекли разнокалиберные артиллерийские снаряды и минометные мины, выстрелы к авиационной пушке и авиационные бомбы весом 2,5 кг каждая. В общей сложности — 671 снаряд.

На место вызвали взрывотехников, а до их приезда опасную находку охраняли сотрудники полиции и казаки.

Прибывшие специалисты обследовали и идентифицировали снаряды. После их вывезли из жилого сектора и уничтожили партиями за несколько часов, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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