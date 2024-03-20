Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Почти 700 боеприпасов времен войны нашли на стройплощадке в Гулькевичах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-700-boepripasov-vremen-vojny-nashli-na-strojploshhadke-v-gulkevichah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Почти 700 боеприпасов времен войны нашли на стройплощадке в Гулькевичах
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Арсенал боеприпасов Великой Отечественной войны нашли во время земляных работ на строительной площадке на окраине Гулькевичей.

Из земли извлекли разнокалиберные артиллерийские снаряды и минометные мины, выстрелы к авиационной пушке и авиационные бомбы весом 2,5 кг каждая. В общей сложности — 671 снаряд.

На место вызвали взрывотехников, а до их приезда опасную находку охраняли сотрудники полиции и казаки.

Прибывшие специалисты обследовали и идентифицировали снаряды. После их вывезли из жилого сектора и уничтожили партиями за несколько часов, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Новороссийске ликвидировали найденную в СНТ «Родничок» авиабомбу.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях