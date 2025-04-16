Тракторист спас зайчонка от нападения голодного ворона в Абрау-Дюрсо

Тракторист Александр Яровой работал на виноградниках Абрау-Дюрсо, когда на борозду перед трактором выскочил зайчонок.

По словам тракториста, зайчонок размером не больше ладони бежал по глубокой борозде, метался и не мог выбраться. Мужчина остановился, подошел к зайчонку, чтобы отогнать. Зайчонок убежал вперед метров на 100, но тут на него напал ворон.

Яровой пояснил, что этот ворон в последнее время постоянно находился поблизости, выискивая добычу во взрыхленной трактором почве. Птица кинулась на зайчонка и ударила клювом, тот запищал.

«Я уж подумал, все, не жить зайцу! Доезжаю до конца ряда, а он снова в борозде сидит. Ничего, живой! После этого я его окончательно в лес прогнал», — цитирует тракториста газета «Жизнь Абрау».

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