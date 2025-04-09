Рысей заметили охотники в заказниках в Горячем Ключе и Мостовском районе

Хищные кошки попали в объектив фотоловушек в заказниках «Горячеключевской» и «Псебайский».

Кавказская рысь занесена в Красную книгу Краснодарского края. Она считается самым редким и скрытным хищником Кубани. Рысь — животное опасное и, по словам специалистов, и даже «коварное», но при этом встречи с человеком она избегает.

Уникальными кадрами с кавказской рысью поделилась пресс-служба ГБУ КК «Краснодаркрайохота».

«Увидеть рысь вживую крайне сложно и далеко не каждый человек, работающий в лесу может похвастаться увиденным», — написала пресс-служба ГБУ КК «Краснодаркрайохота» в Telegram.

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