Товары «Сделано на Кубани» представили на международной выставке в Москве

В «Крокус Экспо» стартовала 12-ая международная выставка контрактного производства и товаров, которые реализуют под собственной торговой маркой SobMaExpo. Там свои продукты со знаком качества «Сделано на Кубани» представили и производители из Краснодарского края.

По словам руководителя регионального департамента потребительской сферы Романа Куринного, в составе коллективного стенда кубанские производители получают возможность заявить о себе, выйти на новые рынки, а также привлечь крупных заказчиков и партнеров, расширив тем самым географию продаж.

Коллективный стенд края занял одно из центральных мест экспозиции — там представлена продукция семи предприятий: это кондитерские изделия, консервы, приправы, соусы и продукты детского питания, а также столовые приборы и косметические средства.

Всего в этом году в мероприятии участвуют более 250 компаний из России, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Индии, Китая и других стран.

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