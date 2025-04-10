Более 200 заявок подали на участие в конкурсе «Сделано на Кубани»

В Краснодаре проводят конкурс по оценке качества кубанских продуктов. Подано больше 200 заявок от 101 организации и ИП.

«Специалисты анализируют качество хлебобулочных изделий. Сейчас пробу проходит пицца и лаваш. В этом помогает оценочный лист. Эксперты не только пробуют товар, но и оценивают его по цвету, внешнему виду и составу. На оценку одного продукта уходит около 2 минут. Максимум он может получить 40 баллов», — сообщила корреспондент телеканала «Кубань 24» Дарья Остапец.

Чтобы пройти отбор, продукту необходимо минимум 36 баллов. Оценивают качество товара опытные эксперты. Лариса Митько в этой сфере уже больше 20 лет.

«Изделие в готовом виде. Производится оценка органолептических показателей — это форма, поверхность, пропеченность, промес, пористость мякиша и так далее», — сказала эксперт по хлебобулочным и кондитерским изделиям Лариса Митько.

Проверку проходит не только сами изделия, но и его упаковка. Продукты анализируют по всем показателям. Лучшие из них получают знак качества «Сделано на Кубани». Для потребителей — это гарантия безопасности товара.

«Какие-то нюансы производитель может упустить. Чтобы информация была правильно оформлена в части декларации — идет такая оценка нашими экспертами», — отметила заместитель директора центра развития торговли департамента потребительской сферы Краснодарского края Татьяна Матюшенко.

«В этот день оценку пройдут 30 позиций, в их числе и кондитерские изделия. Здесь не только новые товары, но и те, что повторно проходят экспертизу. Знак качества действует три года, после чего его еще раз нужно заслужить», — рассказала Дарья Остапец.

На участие в конкурсе подали 213 заявок от 101 организации и ИП Краснодарского края. Итоги будут подведены в мае этого года на заседании конкурсной комиссии.

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