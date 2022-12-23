Товары первой необходимости для нужд СВО выпускают свыше 35 промпредприятий Кубани
Об этом в интервью журналистам рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Губернатор подчеркнул, что Краснодарский край активно поддерживает и российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, и жителей новых регионов страны. Поддержку оказывают простые люди и волонтеры, казаки и бизнесмены, фермеры, малые и крупные предприятия промышленного и агропромышленного комплексов.
«Компании безвозмездно передают продовольствие, волонтеры готовят продовольственные наборы, казаки формируют гуманитарные грузы с предметами личной гигиены, одеждой и другими товарами, поддерживая наших ребят и соотечественников в присоединившихся к России регионах», — сказал Кондратьев.
Промпредприятия наращивают объем производства товаров первой необходимости.
«В крае работают более 35 таких производителей. Они выпускают предметы вещевого и бытового обеспечения, личной гигиены, медикаменты и медицинские изделия. Порядка 15 из них освоили производство новых видов продукции. В том числе начали выпускать берцы, спальные мешки, двухъярусные металлические кровати, комплекты термобелья, буржуйки», — сказал губернатор.
Также глава региона рассказал о мерах поддержки бизнеса в новых экономических условиях.
«С начала специальной военной операции для поддержки наших предпринимателей запустили программу заемного финансирования в Фонде развития промышленности края — «Первая необходимость». На развитие производства таких товаров предоставляем до 30 млн рублей. В перечень необходимой продукции включили более 20 видов товаров. Начиная от одежды, постельного белья и заканчивая медикаментами. Наши предприятия уже пользуются такой поддержкой», — сказал Кондратьев.
Глава региона также выразил благодарность жителям Кубани за неравнодушие и поддержку российских военных и жителей Донбасса.
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