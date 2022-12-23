Делегация Кубани привезла в ДНР восемь машин повышенной проходимости и гуманитарный груз

Вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов посетил Донецкую Народную Республику, в том числе Мариуполь, Донецк и населенные пункты, где казаки из отряда «Кубань» выполняют боевые задачи.

В состав делегации вошли первый заместитель атамана Павел Лях, депутат ЗСК, Герой России Евгений Шендрик и казаки из бригады «Кубань»

С руководством бригады и бойцами вице-губернатор обсудил вопросы выполнения и планирования оперативных задач и противодействие пропаганде противника на освобожденных территориях.

«Привезли для казаков восемь автомобилей повышенной проходимости, гуманитарный груз весом несколько тонн, в том числе необходимую экипировку и печки. Отряд обеспечен имуществом, продуктами питания и техническими средствами. Это позволяет на высоком уровне выполнять боевые задачи по освобождению Донецкой Народной Республики от украинских неонацистов», — сказал Александр Власов.

Казаки помогают местным жителям продуктами, водой и теплыми вещами. В республике продолжается восстановление инфраструктуры: строительство и реконструкция дорог и ремонт соцобъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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