Кубанские казаки доставили на Донбасс еще 75 тонн гуманитарной помощи

Казаки Краснодарского края за прошедшую неделю собрали и доставили в ЛНР гуманитарный груз и четыре автомобиля повышенной проходимости.

Об этом сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

«За неделю казаки из районных, станичных и хуторских обществ собрали и доставили на Донбасс 75 т грузов для жителей освобожденных территорий. А также добровольцев, мобилизованных и военнослужащих из края, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Всего уже доставили 745 т помощи. Благодарю всех неравнодушных жителей Кубани! Своих не бросаем!» — сказал Власов.

Три тонны груза направили новокубанские и курганинские казаки. Гуманитарная помощь предназначена для добровольцев из отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16), а также жителей Горловки, Мариуполя и Донецка. Это инвентарь, теплые вещи, продукты и вода.

Также партию гуманитарной помощи собрали казаки из Курганинского района и Армавира. В сборе принимали участие, в том числе школьники, предприниматели, представители ветеранских и общественных организаций. Груз в ЛНР отвез казак Денис Куренин. Для него это уже 49-я поездка на Донбасс.

Почти 20 т груза для бойцов отрядов БАРС-6 и БАРС-16 собрали казаки и администрация Кавказского района. В составе гумпомощи — медикаменты, продовольствие, спальники, тактические очки, перчатки, теплые вещи и генераторы. Груз отвез врио атамана хуторского общества Александр Тупикин.

Казаки из Калининского района и инициативная группа Бойкопонурского сельского поселения «Своих не бросаем» собрали порядка 20 т груза в Херсонскую и Запорожскую области. Гуманитарная помощь предназначена для местных жителей, казаков-добровольцев и мобилизованных, а также военных госпиталей.

Казаки и администрация Тбилисского района направила 10 т помощи для мобилизованных. Им доставили печки, генераторы, теплые вещи, воду, продукты, лекарства, посылки от родственников. Груз привезли казаки и глава района Евгений Ильин.

Гуманитарную помощь в Донецк доставили казаки и добровольцы из Выселковского района. Груз передал мобилизованным атаман Выселковского районного общества Дмитрий Ромась.

Казаки Белореченского района собрали и доставили гуманитарную помощь и подарки детям Донбасса. Теплую одежду и обувь получили более 70 детей. Также доставили детское питание, гигиенические принадлежности, канцелярию, лекарства, новогодние подарки для детей и оснащение для мобилизованных.

Порядка 4,5 т гумпомощи передали динские и пластуновские казаки. В составе груза продукты, печи, кислородные и газовые баллоны, пледы, одежда. Также они отвезли на бойцам посылки от родных и письма от школьников.

Пашковские, кореновские и копанские казаки направили помощь в ЛНР и мобилизованным на Донбасс. Педагоги и ученики школы № 12 станицы Павловской вместе с казаками Павловского районного общества в рамках акции «Новогодние подарки для солдат» подготовили посылки и письма участникам СВО.

Продукты, обмундирование, экипировку и снаряжение участникам отряда спецназначения «Кубань» (БАРС-16) доставили гостагаевские казаки. Казаки Таманского станичного казачьего общества направили бойцам аккумуляторные батареи, печки, стройматериалы.

Казаки Адлерского районного общества, представители администрации, духовенства и общественники собрали 3,5 т груза.

На Кубани продолжается акция «Своих не бросаем», организованная при активном участии Кубанского казачьего войска. На собранные средства покупают необходимые вещи и доставляют их бойцам без задержек на складах или перевалочных пунктах.

Принять участие в акции можно, отсканировав QR-код в приложении любого банка. Подробная информация размещена на сайте и в Telegram, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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