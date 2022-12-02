Товары из Узбекистана могут начать продавать на «Ярмарке вкуса» в Краснодаре
Краснодарский край планирует нарастить торгово-экономические связи с Узбекистаном. Вопросы сотрудничества обсудили на встрече с генеральным консулом республики в Ростове-на-Дону Бурханом Аликуловым и консулом Генерального консульства Узбекистана в ЮФО и СКФО Хужабахлилом Асамовым.
Встречу организовали департамент потребсферы Кубани и департамент инвестиций и развития МСП.
Глава краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Воробьев отметил активное развитие товарооборота между Кубанью и Узбекистаном.
«Регион нацелен на дальнейшее развитие партнерских отношений и укрепление торгово-экономического сотрудничества. Нам интересна продукция, которой исторически славится республика, например, текстиль. Сейчас обсуждаем возможность участия узбекских продавцов текстильной и плодоовощной продукции на «Ярмарке вкуса», — сказал Воробьев.
Аликулов предложил провести видеоконференцию с участием консульства, администрации региона и компаний Узбекистана, заинтересованных в продаже продукции в Краснодаре.
Кроме того, на встрече обсудили возможность проведения приема на базе регионального Центра поддержки экспорта делегации Республики Узбекистан.
По словам директора центра Романа Воротникова, узбекский рынок является целевым для региона. С начала года провели уже три крупных международных мероприятия. Это бизнес-миссия и две выставки пищевой и упаковочной промышленности. В выставках участвовали 18 предприятий в сфере МСП.
По итогам прошлого года внешнеторговый оборот между Краснодарским краев и Узбекистаном превысил 100 млн долларов. Экспорт — 55 млн долларов, импорт составил 45,2 млн долларов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», бизнес-миссия Краснодарского края прошла с 25 по 28 октября в Ташкенте в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
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