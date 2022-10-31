Бизнес-миссия Краснодарского края прошла в Узбекистане

Бизнес-миссия Краснодарского края прошла в Узбекистане

Мероприятие организовано региональным Центром поддержки экспорта при участии Фонда развития Краснодарского края и предпринимательского сообщества Кубани с 25 по 28 октября в Ташкенте в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«В бизнес-миссии приняло участие шесть предприятий Кубани – это производители продуктов питания, оборудования для АПК, производства ПЭТ-тары, утилизации отходов и предоставления консалтинговых услуг. Их цель – продвижение своей продукции, товаров и услуг на узбекском рынке, выстраивание новых эффективных каналов сбыта и повышение экспортного потенциала региона. В рамках деловой программы состоялись В2В-встречи с потенциальными импортерами из Узбекистана для выстраивания долгосрочного внешнеэкономического партнерства», — рассказал замдиректора Центра поддержки экспорта Краснодарского края Анатолий Ротаренко.

Делегация Кубани посетила Торгпредство России в Узбекистане, Россотрудничество, Представительство Российского Экспортного Центра, Торгово-промышленную палату Ташкента, а также ознакомилась с потенциальными партнерами на 16 Международной выставке UZENERGYEXPO — 2022, химико-индустриальном технопарке «Чирчик» в Ташкентской области и инфраструктурой российского торгово-распределительного центра RUZ TRADER в Ташкенте. Представители региона презентовали возможности предприятий, рассказали о технологических особенностях оборудования и продуктов, успешных кейсах по реализации производств на территориях промышленных технопарков других стран.

«Важным направлением работы делегации стало развитие торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, презентация инвестиционного и промышленного потенциала региона, продвижение идей бизнес-дипломатии. Яркий пример – круглый стол с директором Центра народной дипломатии Шанхайской Организации Сотрудничества Кабулжоном Сабировым. На котором заострили внимание на важности развития международного и межрегионального сотрудничества по укреплению межнациональной дружбы, партнерства общественных организаций и религиозных объединений. Делегаты миссии подчеркнули значимость установления побратимских отношений между муниципалитетами, депутатским корпусом, что позволит оперативнее участвовать в экономических, инвестиционных и культурных двусторонних проектах. Кабулжона Сабирова заинтересовало предложение делегатов миссии о возможности организации ряда совместных проектов по развитию общественной дипломатии и международных этнокультурных проектов в следующем году на Кубани. Важным направлением является укрепление партнерских и побратимских связей между муниципальными образованиями, учебными заведениями, некоммерческими организациями, культурными центрами. Эта работа строится совместно с посольством России в Узбекистане и Россотрудничеством. Продвижение «Русского мира», языка, традиций и культуры Российской Федерации является важной и необходимой работой, особенно сейчас, в связи с активными действиями недружественных государств в отношении нашей страны. Узбекистан — стратегический регион международных интересов России, дружественная страна и большой друг нашего государства и его народа. Вместе — мы можем больше!», — отметил генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, муниципальный депутат Илья Шакалов.