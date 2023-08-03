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Товары для школы: как сэкономить до 25% при подготовке ребенка к новому учебному году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/tovary-dlya-shkoly-kak-sekonomit-do-25-pri-podgotovke-rebenka-k-novomu-uchebnomu-godu
Товары для школы: как сэкономить до 25% при подготовке ребенка к новому учебному году
Видео канала «Кубань 24»

В начале августа ассортимент товаров для школы будет значительно больше, чем к концу месяца. При этом можно воспользоваться летними распродажами и специальными акциями, чтобы сэкономить 20-25% на сборе ребенка в школу.

Как отметил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Дмитрий Чумаков, перечень товаров, необходимых школьнику к началу нового учебного года, обычно известен заранее.

«Никакого секрета нет, что нужны будут школьные рюкзаки или ранцы, письменные принадлежности, тетрадки, а также повседневная одежда и одежда для спорта. Самое выгодное время, чтобы их купить, — сейчас, поскольку магазины еще предлагают летние скидки, а также специальные акции, чтобы привлечь покупателей», — отметил маркетолог.

Специалист уверен, что правильный выбор времени позволит снизить затраты на сборы ребенка в школу.

«В первые полторы-две недели августа будут самые выгодные цены. Потом не столько произойдет подорожание, сколько будет меньше скидок и дешевых товаров. Если приобретать товары для школы сейчас, то один и тот же набор будет на 20-25% дешевле, чем в конце августа», — сказал Дмитрий Чумаков.

По его словам, помимо выгодных предложений в плане стоимости, сейчас также все еще велик ассортимент товаров для школы, что значительно упростит поход по магазинам, сообщает радио Sputnik.

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