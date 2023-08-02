Скоро в школу: сколько стоит собрать ребенка на учебу в Краснодаре в 2023 году

Этим летом стоимость базового набора для школьника в краевой столице снизилась на 30%

Средняя цена базового школьного набора, в который входят: форма (два варианта верха и низа), рюкзак, пенал с принадлежностями, спортивный костюм с обувью и тетради, для мальчика составила 7 тыс. 490 рублей, для девочки — 7 тыс. 430 рублей. При этом в прошлом году этот набор обходился в 11 тыс. 558 рублей для мальчиков и 11 тыс. 790 рублей для девочек.

Средняя стоимость рубашки для мальчиков в Краснодаре составила 790 рублей, а брюк — 690 рублей. Покупка брюк для девочки выйдет в 730 рублей, а средняя цена юбок составила 880 рублей. Сарафан обойдется в 720 рублей, рубашку для девочки можно купить за 770 рублей.

Больше всего за год вырос спрос на спортивную форму для мальчиков — 90%, а также на школьные брюки для девочек — 55%. Так, спортивная форма вместе с кроссовками для мальчика выйдут 2 тыс. 240 рублей. Для девочек спортивный костюм и обувь обойдутся в 2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Авито.

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