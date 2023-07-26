ГОСТ на производство школьной формы введут в России в следующем году

Окончательный стандарт для школьной одежды сформируют во втором полугодии 2024 года.

В Роскачестве отметили, что главная цель стандарта — не допустить использования материала низкого качества при пошивке формы. Согласно ГОСТу, школьная форма должна отвечать требованиям удобства, эстетичности и погоды, а также носить светский характер, исключая символику молодежных субкультур.

В ГОСТе указана одним из требований — гигроскопичность, которая поглощала бы водяные пары и была бы воздухопроницаема. Также эксперты назвали такие важные свойства, как стойкость к истиранию и разрыванию, материалы должны быть устойчивыми к окрашиванию и изменению размера одежды после череды стирок, пишут «Известия».

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