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Обучать управлению дронами российских школьников планируют уже с 1 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/obuchat-upravleniyu-dronami-rossijskih-shkolnikov-planiruyut-uzhe-s-1-sentyabrya
Видео канала «Кубань 24»

Об этом сообщил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По словам сенатора, в Министерстве обороны и Министерстве просвещения РФ выразили поддержку инициативе по введению изучения основ применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки.

Согласно учебной программе, школьники будут изучать такие аспекты, как цели и задачи беспилотников, их тактико-технические характеристики, общее устройство, проведение с помощью дронов разведки территории, а также методы противодействия вражеским БПЛА, сообщает РИА «Новости».

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