«Тотального диктанта–2023» не будет в Краснодаре и Сочи

Ежегодная образовательная акция пройдет 8 апреля в 14:00. Его участники напишут диктант по тексту, который подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко. Проверить знания русского языка могут все желающие.

Мероприятие в очном формате, к сожалению, не состоится в крупнейших городах Кубани — Краснодаре и Сочи, но зато пройдет в трех городах Черноморского побережья — Анапе, Новороссийске и Геленджике, а также в Сириусе.

В Анапе «Тотальный диктант» пройдет в здании РГСУ на улице Тургенева, 261 (аудитории 302 и 309) — текст прочтут: кандидат филологических наук Ирина Вороновская и член Союза писателей России Ирина Иваськова в здании АФ МПГУ на улице Астраханской, 88 (аудитории 201 и 220) — текст прочтут: член Союза писателей России Сергей Левин и руководитель городского управления соцзащиты Людмила Гузенко.

В Геленджике «Тотальный диктант» напишут в здании филиала КубГУ на Геленджикском проспекте, 126. В Новороссийске — в гимназии № 8 на Мысхакском шоссе, 21/23. В Сириусе написать диктант можно будет в здании на улице Международная, 10 — текст прочтет учитель русского языка и литературы Елена Хабузова.

Принять участие «Тотальный диктант» можно и в онлайн-формате. Более подробную информацию об этом можно узнать по ссылке.

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