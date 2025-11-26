Торжественные мероприятия провели ко Дню призывника в Новороссийске

В Новороссийске с особой торжественностью прошли мероприятия, посвященные Дню призывника. На них в город-герой приехали действующие военные и те, кто сейчас в отставке, а также реконструкторы и просто любители военной истории.

Жители и гости Новороссийска со всего края собираются на «Малой земле». В день призывника здесь особенно многолюдно. Официальная часть в разгаре — возлагают цветы, вспоминают тяжелые годы и тех, кто не вернулся.



На всю набережную растянулась выставка вооружения — и былого, и современного. Экскурсоводы — те, кто с экспонатами провел ни один день и в совершенно не музейных условиях.

В лесном массиве укрылись немцы. Это реконструкторы. Перед постановочным боем они фотографировались с гостями мероприятия. К своей миссии относятся философски. Надо наглядно показать, как и кого победил советский народ.

«Здесь нет таких, которые бы кричали, что будут за Вермахт, мы все патриоты. Но все зависит уже от руководителя, если он видит, что человек не хочет за Вермахт, то мы заставлять не будем», — говорит председатель Краснодарской военно-патриотической организации «Черноморский фронт» Николай Лихтинов.

Обе стороны уже готовы, зрители собрались. Но мало кто из них догадывается — сколько сил и средств требуется для поддержания в рабочем состоянии техники и вооружения.

«Военная реконструкция — это не кино и не театр. Дело ответственное и важное. И здесь никаких условностей. Все, что должно ездить, ездит. Более того — все, что должно стрелять, должно быть не просто аутентичным, а еще и работоспособным», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Роман Мокропуло.

И вот начался бой. Автоматные очереди, взрывы гранат, отчаянно отстреливающийся и мельчающий гарнизон фашистов отступает. Реет красный стяг, зрители аплодируют, враг повержен.

«Военно-патриотическое мероприятие было приурочено ко Дню призывника. В нем учувствовали организации военно-патриотические и волонтерские, которые входят в состав Союза патриотов города-героя Новороссийска, также весь Новороссийский гарнизон», — рассказывает председатель Союза патриотов города-героя Новороссийска Роман Корсуворов.

Полуторка 1938 года гордо отправляется домой, но не до 9 мая — 20 декабря она опять вступит в условный бой с немецко-фашистскими захватчиками. День чекиста без нее не провести. Администрация Новороссийска, волонтерские организации и огромное количество небезразличных людей уже подготовили грядущий праздник.

