Память жертв кубанской Хатыни почтили в Мостовском районе

В годы войны в кладбище немцы превратили целое поселение. К братской могиле мирных жителей поселка Михизеева Поляна 13 ноября возложили цветы, состоялся митинг.

В Махошевской к 83-й годовщине трагедии на Михизеевой Поляне открыли экспозицию. При поддержке губернаторского гранта появилось новое интерактивное оборудование с визуализацией и для полноты восприятия трагических событий кубанской Хатыни.

«Мы сделали упор на трагических событиях Михизеевой Поляны, пригласили профессионалов из Краснодара», — говорит руководитель проекта «Чтобы помнить» Майя Шебзухова.

Воссоздана комната молодой учительницы, расстрелянной полицаями, предметы быта и одежды жителей Михизеевой Поляны, личные фотографии, награды земляков-фронтовиков.

«От станицы Махошевской до печально известного рабочего поселка Михизеева Поляна, а ныне мемориального комплекса — 10 км по бездорожью. Добраться можно на машинах высокой проходимости. Тем не менее здесь всегда немало людей, особенно в эту печальную дату», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

В 1942 голу 13 ноября в Михизеевой Поляне нацисты убили 209 мирных жителей, большая часть из расстрелянных — дети. Некоторым малышам тогда было всего несколько дней отроду. Один ребенок родился во время всеобщей казни. Тяжелые воспоминания выживших в той трагедии собрала автор книг о Михизеевой Поляне схимонахиня Георгия.

«Прокололи ее, подняли над головами. Рассказывали, дедушка тут был, кричал, чтобы завязали глаза деткам, чтобы не видели этого зверства», — рассказывает автор книг о трагедии в Михизеевой Поляне схимонахиня Георгия.

Нацисты и их пособники заставляли матерей забирать малышей из люлек. Всех гнали к расстрельным ямам. Каждое такое место на Михизеевой Поляне обозначено черным крестом. Всего их семь.

Памятные мероприятия прошли в соседней станице Махошевской, где в 1956 году были перезахоронены останки убитых. К братской могиле возложили цветы, состоялся митинг. Присутствовали и родственники выживших в той трагедии, делегации нескольких районов региона. Вскоре историю жизни и гибели маленького рабочего поселка узнают миллионы людей. Московские режиссеры готовятся к съемкам фильма о кубанской Хатыни.

Читайте также: Кондратьев почтил память жертв фашизма в Михизеевой Поляне.

Подпишись, здесь всегда интересно.