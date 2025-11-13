Кондратьев почтил память жертв фашизма в Михизеевой Поляне

В 1942 году 13 ноября немецкие солдаты жестоко расправились с жителями поселка в Мостовском районе.

О трагической дате для истории Краснодарского края рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своих соцсетях. Он напомнил, что 83 года назад фашисты разрушили рабочий поселок Михизееву Поляну в Мостовском районе, а также убили местных жителей.

В годы Великой Отечественной войны все мужчины служили на фронте, в поселке проживали женщины с детьми и старики. Всего в населенном пункте насчитывалось 300 человек.

Фашисты воспользовались отсутствием сильной части населения — они согнали всех жителей, заставили их вырыть семь могил, после чего расстреляли.

«Мы обязаны помнить о преступлениях нацистов, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась на нашей земле», — написал Кондратьев в Telegram.

В тот день немцы убили 20 мужчин, 73 женщины и 116 детей. Из всех жителей Михизеевой Поляны выжили 3 человека.

На месте трагических событий по поручению губернатора создали мемориальный комплекс. Там установили семь черных православных крестов, расстрельный камень со следами от пуль и центральный монумент, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

