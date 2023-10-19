Торпеду времен Великой Отечественной войны ликвидировали в Новороссийске

Торпеду образца 1938 года типа «53-39» обнаружили в районе набережной имени Адмирала Серебрякова.

Снаряд ликвидировали в 11:18. Видео с места опубликовал глава Новороссийска Андрей Кравченко. Раздался громкий взрыв, в море поднялась война. Некоторые местные жители подумали, что в городе произошло землетрясение.

«В ликвидации задействовано 9 единиц техники, 74 человека личного состава, 3 плавсредства НВМБ. Благодарю все ответственные службы за слаженную работу!» — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», торпеду нашли в ходе проведения подводно-технических работ на участке акватории морского порта. Ввели локальный режим ЧС.