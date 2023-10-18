Торпеду образца 1938 года уничтожат 19 октября на набережной Новороссийска

Взрывоопасный предмет, предположительно торпеду образца 1938 года типа «53-39», нашли в ходе проведения подводно-технических работ на участке акватории морского порта.

Введен локальный режим ЧС. Ликвидировать торпеду времен Великой Отечественной войны будут 19 октября на территории набережной имени Адмирала Серебрякова от улицы Исаева до Суворовской.

Проход людей на территорию ограничат 19 октября с 9:00 до окончания работ. Движение всех видов транспорта за исключением спецтехники перекроют.

Местных жителей просят убрать припаркованный транспорт в радиусе проведения работ, открыть в домах форточки, чтобы не повредить стеклопакеты, и покинуть дома до 9:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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