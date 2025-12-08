Тормена и Батчи подписали новые контракты с ФК «Краснодар»

О продлении соглашений с защитником Витором Торменой и полузащитником Жоау Батчи стало известно 8 декабря.

Срок действия прошлых трудовых соглашений с обоими футболистами истекал 30 июня 2027 года. После подписания новых контрактов их срок в клубе продлили до 30 июня 2029 года.

Тормена провел в составе «быков» 78 матчей, защитник забил три гола и отдал две результативные передачи. На счету Батчи 119 игр за «черно-зеленых», полузащитник забил 13 голов и сделал 18 ассистов, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Читайте также: Мусаев назвал игру ФК «Краснодар» и ЦСКА достойной плей-офф еврокубков. Последний матч Российской Премьер-лиги 2025 года на «ОзонАрене» между ФК «Краснодар» и ЦСКА закончился победой краснодарцев — 3:2.

По итогам 18-го тура «Краснодар» стал зимним чемпионом РПЛ. На пресс-конференции после игры главный тренер «быков» Мурад Мусаев отметил, что матч получился ярким, а «черно-зеленые» отлично себя показали на поле, не получив ни одной красной карточки в напряженном противостоянии, и добились очень важной победы.

