Торговый центр на месте кинотеатра «Горизонт» в Краснодаре выставили на продажу

Объявление о продаже ТРЦ «Новый Горизонт» на улице Тюляева, 2 разместили на одном из маркетплейсов.

Продавец указал в объявлении, что торговый центр «Новый Горизонт» заполнен арендаторами на 100%. По его словам, трафик в ТРЦ держится на уровне 12,5 тыс. человек в день.

«Земля в собственности, ТРЦ в собственности, все коммуникации в собственности, своя ТП 2 МгВт. Основные арендаторы федеральные сети», — говорится в объявлении.

Торговый центр «Новый Горизонт» состоит из пяти этажей и подземного паркинга. Владелец оценил его в 2,5 млрд рублей. При этом причина продажи ТРЦ не уточняется.

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