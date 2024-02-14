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Помещения в краснодарском БЦ «Кутузовский» выставили на торги за 110 млн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pomeshheniya-v-krasnodarskom-bts-kutuzovskij-vystavili-na-torgi-za-110-mln-rublej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Помещения в краснодарском БЦ «Кутузовский» выставили на торги за 110 млн рублей
Фото БЦ "Кутузовский"

Объявление о проведении торгов имущества бизнес-центра «Кутузовский» появилось на Едином федеральном реестре сведений о банкротствах.

На торги выставили помещения, расположенные на 10 этаже и в подвале бизнес-центра, общей площадью почти 2,2 тыс. кв. метров, а также земельный участок площадью более 680 кв. метров. Это имущество принадлежит местному предпринимателю — 41-летнему Андрею Лещенко, которого признали банкротом в 2022 году.

Принять участие в открытом аукционе может каждый желающий. Заявки принимают до 20 марта. Начальная стоимость лота имущества Лещенко в БЦ «Кутузовский» — 110,6 млн рублей.

Бизнес-центр «Кутузовский» находится на улице Северной, 490. Его открыли в начале 2014 года.

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