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Хлебозавод «Пашковский» в Краснодаре выставили на торги за 20 млн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/hlebozavod-pashkovskij-v-krasnodare-vystavili-na-torgi-za-20-mln-rublej
Хлебозавод «Пашковский» в Краснодаре выставили на торги за 20 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Имущество обанкротившегося хлебозавода «Пашковский», расположенного на улице Фадеева, выставили на торги. В состав лота вошли: нежилое здание высотой три этажа и площадью свыше 1,8 тыс. кв. метров, склад на 182 кв. метров, производственное здание площадью 392 кв. метров, а также ряд помещений общей площадью 180 кв. метров.

Стоимость лота хлебозавода «Пашковский» оценили в 20 млн рублей. Подать заявку на участие в торгах можно до вечера 26 января.

Производство хлебобулочных изделий на предприятии прекратили весной 2021 года. Работников завода сначала отправили в отпуска за свой счет, а затем начали увольнять, сообщает «РБК Краснодар».

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