Недостроенный ЖК «Огни города» в Краснодаре выставили на торги за 2 млрд рублей

Элитный жилой комплекс около Садового моста начала строить в 2020 году компания «МСК-Инвест».

Там планировали возвести пять многоквартирных домов высотой на 24 этажа. Стройку «заморозили» в 2021 году по разным причинам. Застройщик решил не завершать работы на объекте. Компанию «МСК-Инвест» признали банкротом в ноябре прошедшего года.

Арбитражный управляющий застройщика выставил недостроенный ЖК «Огни города» на продажу. Известно, что в этих домах не продали ни одной квартиры.

В состав лота входят три недостроенных дома с готовностью 17% и земельный участок площадью 41,5 тыс. кв. метров на улице Ипподромной, 1/1. Начальная стоимость недвижимости — 1,99 млрд рублей.

Эксперты уверены, что жилой комплекс в районе Садового моста достаточно перспективен и может принести прибыли новому собственнику до 3 млрд рублей, сообщает «Ъ-Кубань».

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