Поселок в Темрюкском районе выставили на продажу за 623 млн рублей

Речь идет о строительном поселке «Тамань-2». Информация о его продаже появилась на портале «ГИС Торги».

В состав выставленного на продажу лота входят: три корпуса общежития, два помещения КПП и два офисных здания, банный комплекс, столовая и другие помещения. На территории строительного поселка «Тамань-2» находятся спортивная площадка, поле для мини-футбола и две парковки.

Общая площадь двух участков составляет свыше 60 тыс. кв. метров. Назначение земли по кадастровой карте России — для комплексного освоения.

Лот оценили в 623 млн рублей. При этом имущество поселка с октября 2021 года находится в обременении у АО «Таманьнефтегаз».

Подать заявки на участие в торгах можно до 9 февраля. Аукцион запланировали на 14 февраля, сообщает «Ъ-Кубань».

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