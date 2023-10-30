Курган «Высокий берег» выставили на торги в Анапе за 72 млн рублей

Объект культурного наследия расположен на юго-западе Анапы в зоне новой жилой застройки, у подножья горы Лысой.

Начальная цена лота — 72 млн рублей. Курган «Высокий берег» входит единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ. Общая площадь объекта — 10 тыс. кв. м. На торги его выставило АО «КЭШ/ДОМ». На всей площади памятника сейчас разбросан бытовой мусор.

«Памятник имеет большое значение для изучения эпохи бронзы, раннего железного века, античности и средневековья Таманского полуострова», — цитирует текст документа инвентаризации «РБК Краснодар».

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