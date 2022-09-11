Торговый оборот между Краснодарским краем и Узбекистаном превысил 100 млн долларов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарский край планирует наращивать сотрудничество с Республикой Узбекистан. Об этом глава краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Воробьев сообщил в ходе празднования Дня независимости Республики Узбекистан в Сочи.

На торжественном мероприятии присутствовал генеральный консул Республики в Ростове-на-Дону Бурхон Аликулов.

Воробьев поздравил граждан Узбекистана с праздником. Он отметил важность расширения торгово-экономических связей и укрепления деловых отношений.

«Краснодарский край нацелен на дальнейшее развитие партнерских отношений с Узбекистаном. Только в 2021 году внешнеторговый оборот между Кубанью и Республикой составил более 100 млн долларов США. Из них экспорта — на сумму 55 млн долларов США. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать многоплановые двусторонние связи», — сказал Воробьев.

На встрече обсудили подготовку к визиту делегации Андижанской области в Краснодар для открытия «Торгового дома». Кроме того, обговорили организацию площадки, представляющей кубанские продукты в Узбекистане, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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