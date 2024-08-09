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Торговые павильоны загорелись ночью на рынке Армавира

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/torgovye-pavilony-zagorelis-na-ploshhadi-35-kv-metrov-na-rynke-armavira
Торговые павильоны загорелись ночью на рынке Армавира
Фото t.me/armavir_armavir

Возгорании на Азовском рынке на улице Новороссийской произошло 9 августа в 3:58.

В 4:01 пожарные прибыли по адресу и установили, что загорелись торговые павильоны на площади 35 кв. м. В 4:03 пожар локализовали, в 4:13 — полностью потушили.

В ликвидации возгорания участвовали 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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