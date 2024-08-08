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Частный дом загорелся в Сочи, огонь охватил 100 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chastnyj-dom-zagorelsya-v-sochi-ogon-ohvatil-100-kv-metrov
Частный дом загорелся в Сочи, огонь охватил 100 кв. метров
Фото t.me/chp_sochi

Сообщение о пожаре на улице Виноградной поступило в экстренные службы 8 августа в 19:36.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит частный дом. Предварительно, площадь возгорания составляет 100 кв. м.

В ликвидации пожара участвуют 17 человек и пять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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