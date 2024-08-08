Стерня на площади 450 кв. метров загорелась между двумя аулами в Адыгее

Сообщение о возгорании в Кошехабльском районе поступило в экстренные службы 8 августа в 12:27.

Сообщалось, что горит стерня стерни между аулом Кошехабль и Блечепсин. К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение. Возгорание удалось оперативно ликвидировать на площади 450 кв. м.

В тушении пожара были задействованы девять человек личного состава и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Республики Адыгея.

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