Флагшток загорелся в Олимпийском парке Сириуса

Сообщение о пожаре на Медальной площади Олимпийского парка в Сириусе поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 6 августа в 22:35

В 22:40 пожарные прибыли на место и установили, что произошло загорание деревянного основания флагштока. В 22:41 пожар локализовали на площади 2 кв. м, в 22642 — полностью потушили.

К ликвидации возгорания привлекли 4 человек и 1 единицу техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев в соцсетях, под флагштоком сгорела деревянная лавочка.

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