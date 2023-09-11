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Торговцы смертью: что делать, если заметили закладчика наркотиков

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/torgovtsy-smertyu-chto-delat-esli-zametili-zakladchika-narkotikov
Видео канала «Кубань 24»

Не судите по внешности — первое правило, которым не стоит пренебрегать. Закладчиком может оказаться любой человек независимо от возраста, пола и социального статуса.

Обычно закладчик пытается спрятать наркотик в легкодоступном, но малопроходимом месте. Он также фотографирует окружение, чтобы отправить снимки потребителям наркотиков. Такой человек ведет себя скрытно, подозрительно и часто оглядывается по сторонам.

Если заметили закладчика, то лучше запишите госномер его машины, а также приметы, по которым его можно распознать: черты лица, рост, цвет волос, одежду и обувь. По возможности незаметно сфотографируйте злоумышленника на смартфон.

Когда преступник скроется из вида, не трогайте и не берите закладку в руки. Вещество в свертке может быть ядовито. Кроме того, так вы не оставите свои отпечатки пальцев и не запутаете следствие.

Также не пытайтесь лично задержать закладчика, это опасно. Лучше сразу сообщите о подозрительном человеке в полицию по номерам: 02, 102 или 112.

Пойманному закладчику грозит уголовная ответственность по статье 228.1 УК РФ. В зависимости от количества сбытого наркотика он понесет наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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