Торговая палатка загорелась в Сочи

О пожаре на улице Ленина в Адлерском районе Сочи местные жители рассказали в соцсетях утром 27 августа.

На видео, выложенном в соцсети, видно сильное пламя и черный дым, вырывающиеся из дверей ларька.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 10:29.

Прибыв на место в 10:39, пожарные установили, что горит торговая палатка, площадь возгорания на момент прибытия специалистов составляла 20 кв. м. В 10:42 пожар локализовали на той же площади. Пожар полностью ликвидировали в 10:50.

В тушении пожара участвовали 10 человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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