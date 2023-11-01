Торговая компания Славянского района оптимизировала работу благодаря нацпроекту

«Торговый Дом «Терминал» подвел итоги применения бережливых технологий в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Предприятие занимается комплектацией объектов нефтегазовой отрасли, перевозкой опасных грузов, техническим обслуживаем и ремонтом легковых и грузовых автомобилей, мойкой и полировкой транспорта.

Специалисты Регионального центра компетенций в течение шести месяцев занимались внедрением бережливых технологий на предприятии, в том числе разработкой стандартов операционных процедур. Так, для оптимизации процесса техобслуживания транспорта на ремонтном участке нанесли разметку и назначили отдельные места для хранения оборудования. В итоге удалось сократить время рабочего процесса на 41%, запасы — на 50 %, а выработку увеличить на 37%.

«В этом году 56 компаний уже завершили первый этап реализации нацпроекта. Сегодня они продолжают масштабировать полученный опыт на другие производственные участки», — отметил глава минэкономики Кубани Алексей Юртаев.

По словам министра, применение бережливых технологий приводит к оптимизации многих рабочих процессов, более быстрому выполнению задач, повышению общей эффективности и конкурентоспособности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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