Торги по продаже «Пашковского хлебозавода» приостановили в Краснодаре

Организатор торгов сообщил об отмене торгов по требованию кредитора.

Данные о приостановке аукциона по продаже имущества хлебозавода разместили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Имущество «Пашковского хлебозавода» было выставлено на торги в феврале текущего года. Открытый аукцион планировали провести 20 апреля. Там было заявлено семь лотов по продаже автомобилей BMW X4, LADA Granta, ЗИЛ, офисной техники и здания на улице. Фадеева, 159. Общая стоимость имущества оценивается в 72,8 млн рублей, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ООО «Пашковский хлебозавод» 4 марта был признан несостоятельным Арбитражным судом Краснодарского края.