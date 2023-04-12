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Торги по продаже «Пашковского хлебозавода» приостановили в Краснодаре

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/torgi-po-prodazhe-pashkovskogo-hlebozavoda-priostanovili-v-krasnodare
Торги по продаже «Пашковского хлебозавода» приостановили в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Организатор торгов сообщил об отмене торгов по требованию кредитора.

Данные о приостановке аукциона по продаже имущества хлебозавода разместили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Имущество «Пашковского хлебозавода» было выставлено на торги в феврале текущего года. Открытый аукцион планировали провести 20 апреля. Там было заявлено семь лотов по продаже автомобилей BMW X4, LADA Granta, ЗИЛ, офисной техники и здания на улице. Фадеева, 159. Общая стоимость имущества оценивается в 72,8 млн рублей, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ООО «Пашковский хлебозавод» 4 марта был признан несостоятельным Арбитражным судом Краснодарского края.

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